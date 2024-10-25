Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret için arka arkaya açıklama geldi! 2025 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

        Asgari ücret için arka arkaya açıklama geldi! 2025 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücret gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Alman devi Deutsche Bank'ın yüzde 30'luk zam tahmininden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan arka arkaya açıklama geldi. İşte, asgari ücrette son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılı yaklaşırken asgari ücret tartışmaları da gündeme gelmeye başladı. Yüzde 30 zam senaryosu konuşulurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan konu hakkında arka arkaya açıklamalar geldi. Peki, 2025 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücrette son gelişmeler...

        2

        BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Asgari ücrete ilişkin bir soru üzerine Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Bu nedenle herhangi bir rakam hakkında konuşarak süreci önceden yorumlamak doğru olmaz." diye konuştu.

        3

        ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

        Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

        4

        2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.

        5

        Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.

        6

        ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

        Şu anda net olarak 17 bin 2 TL olan asgari ücret;

        Yüzde 25 artırılırsa 21.252 TL,

        Yüzde 30 artırılırsa 22.102 TL,

        Yüzde 35 artırılırsa 22.952 TL,

        Yüzde 40 artırılırsa 23.802 TL,

        Yüzde 45 artırılırsa 24.652 TL,

        Yüzde 50 artırılırsa 25.503 TL olacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        İş kadınını çalışanları boğmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Okulun spor salonunda cinayet!
        Okulun spor salonunda cinayet!
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        Hindistan'da 1 milyon kişi tahliye edildi
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        WSJ: Musk ve Putin gizlice temas kuruyor
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı