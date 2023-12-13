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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücret için ikinci toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Görüşmeler sürüyor! Asgari ücret için ikinci toplantı ne zaman?

        Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk seferde bir karara varamadı. Yıl bitmeden açıklanması beklenen asgari ücret için ikinci toplantı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:34
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        Tüm Türkiye asgari ücret için belirlenecek rakamı merakla bekliyor. 11 Aralık Pazartesi günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz bir karara varamadı. Şimdi, Komisyon'un ikinci kez toplanması bekleniyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

        11 Aralık Pazartesi günü ilk kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir 1 saat süren toplantı sonrasında karara varamadı. Komisyon 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ikinci kere toplanacak.

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        ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç Habertürk TV ekranlarında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Kıvanç, asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin şunları söyledi;

        Bu yıl beklenti yüzde 50'ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor.

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        Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17 bin 100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16 bin 500 yüzde 40 oranında artış yapıldığı takdirde ise 15 bin 960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil etti.

        Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yürütülen toplantıda; işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstlendi.

        İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzer 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde; enerji işçisi, kara yolu işçisi, AVM işçisi ve sağlık işçisi olmak üzere 4 asgari ücretli işçi de yer aldı.

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        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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