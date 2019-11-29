SON DAKİKA!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSosyal Güvenlik

Asgari ücret için ilk toplantı pazartesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücretin tespiti için pazartesi günü saat 14:00'te toplanacak

SON DAKİKA!
HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını pazartesi günü saat 14:00'te yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda  toplanacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten gelmiş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 puanlık işveren prim indiriminden yararlanırken kaçak işçiye dikkat!
SOSYAL GÜVENLİKKaçak işçi çalıştıran işverenler dikkat!
SON DAKİKA! EYT hakkında her şey - Haberler
SOSYAL GÜVENLİKEYT hakkında her şey
Emekliler banka promosyonunda artış istiyor
SOSYAL GÜVENLİKEmekliler banka promosyonunda artış istiyor
PTT personel alımı ne zaman başlayacak? PTT'den personel alımı başvurularıyla ilgili açıklama geldi mi?
SOSYAL GÜVENLİKPTT personel alımı ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak?
SOSYAL GÜVENLİKAsgari ücret için ilk teklif!
SGK hedef koydu! Emekli aylığı bağlama süresi kısalacak
SOSYAL GÜVENLİKSGK'da yeni hedef! Emekli aylığı bağlama süresi ...
SGK borçlanması yapacaklar dikkat! Aralık ayı fırsatı
SOSYAL GÜVENLİKSGK borçlanması yapacaklar dikkat! Aralık ayı fırsatı
PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? PTT işe alınmada aranacak genel şartlar 2019
SOSYAL GÜVENLİKPTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Türkiye genç nüfusa sahip ama hızlı yaşlanıyor
SOSYAL GÜVENLİKZor tablo!
DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019: Yayınlandı! İŞKUR DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama
SOSYAL GÜVENLİKDSİ işçi alımı kura sonuçları 2019
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X