Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? 2025 Ocak asgari ücret ne zaman belirlenecek?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz." ifadelerini kullanırken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz." dedi. Peki, asgari ücret için ikinci toplantı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi; saat 16.00'da başlayan toplantı 1 saatlik görüşmenin ardından sona erdi. Dört kez toplanacak Komisyon, 1 Ocak 2025 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Peki, asgari ücret ikinci toplantısı ne zaman, yeni rakam ne zaman belirlenecek? İşte, detaylar...
ASGAR ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NDA KİMLER VAR?
Asgari ücreti yasa gereği; işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yaparken, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl yine 4 işçi yer alacak. İşçilerden Selma Sayın aşçı, Nihan Koçak kuaför, Durmuş Öztürk Karayolları taşeron işçisi, Sezer Öztürk ise basın mensubu olarak komisyonda bulunacak.
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanma tarihinin bu tarih içerisinde belli olması bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN: ADALET TERAZİSİNİ DENGEDE TUTUYORUZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Komisyonun ilk toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplantıdaki konuşmasında, işçi ve işveren temsilcileri ile belirlenen asgari ücretin genel bir ücreti değil çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti ifade ettiğini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:
"Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. İşçi temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyoruz. İşveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, ekonomik büyüme, istihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.
Hükümetimiz, çalışanlarımızın alın terinin karşılığını almasını sağlamak ve onların refahını sürekli artırmak için önemli adımlar atmıştır. Asgari ücrette yapılan artışlar, sadece enflasyona karşı bir koruma kalkanı olmakla kalmamış, aynı zamanda vatandaşlarımızın alım gücünü artırarak, büyüyen ekonomimizin meyvelerini daha adil bir şekilde paylaşmamıza vesile olmuştur."
RAMAZAN AĞAR'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının soruları yanıtladı.
Asgari ücretin alım gücünün zaman içerisinde düştüğünü dile getiren Ağar, şöyle konuştu:
"İnsanlar geçmiş yıllarda asgari ücretle 10 tane çeyrek altın alırken, bugün 3 çeyrek altın alabiliyor. Yani 7 çeyrek altın kaybolmuş. Asgari ücretle insanlar ev kirasını verebilmeli, mutfaktaki tenceresini kaynatabilmeli, okula giden çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmeli. Yani bunlar geçmişte yapılıyordu."
"İşçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez"
Ağar, asgari ücret görüşmelerinde ilk rakamı işveren tarafından beklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"8 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Bu 8 milyonun kişinin aileleri var. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. O nedenle biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunların hiçbirine katılmayız. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz."
Asgari ücrete yapılacak artışın enflasyona sebep olmadığının son bir yıl içerisinde net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Ağar, "Hiçbir zaman işçiye veya memura ücret ödemeyle enflasyon yükselmez." diye konuştu.
“Elimizi zayıflatır diye rakam söylemiyoruz”
Ağar, asgari ücrette işçi tarafının belirli bir rakam üzerinde durup durmadığı sorusu üzerine, “Para talep ediyoruz. Rakam vermeye gerek yok. Yaşantımız ortada. İnsanların geçim şartları ortada. Bize rakamı para verenler söyleyecek. Diyecekler ki ‘biz şu ücreti veriyoruz size kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz?' Rakam söylemek en kolayı ama biz elimizi zayıflatır diye rakam söylemiyoruz” şeklinde konuştu.
“İkinci toplantıda da biz rakamı işveren tarafından bekliyoruz”
İkinci toplantıda da kendilerinin yine bir rakamla masaya oturmayacağını bildiren Ağar, “İkinci toplantıda da biz rakamı işveren tarafından bekliyoruz. Hükümetten veya işverenden. Rakamı söylesinler biz ona göre olumlu veya olumsuz görüşlerimizi sunarız. İlk adımı işverenden bekliyoruz. Zaten 16'sında ikinci toplantı olacak. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda bu bitecek. Her yıl dört defa yapıyorduk. Bu yıl büyük ihtimal üç defa toplantı yapılır. Dolayısıyla üçüncü toplantıda önce bize rakam söylenir. Ona göre de kamuoyuna biz o rakamları aktarırız. Şu anda rakam söylenmediği için bildiğimiz bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.