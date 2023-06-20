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Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücretin işveren maliyeti, Temmuz ayı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Son olarak Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 34 oranında zam yapıldı. Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselirken asgari ücretin işverene maliyeti de 15 bin TL'yi geçti. İşte 2023 asgari ücretin işverene maliyeti hakkında merak edilenler...

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  • ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

    Asgari ücret Temmuz ara zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Net asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklanırken brüt asgari ücret ise 13 bin 415 TL oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranında zammın ardından milyonlarca işverenin gözü "Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 asgari ücretin işverene maliyeti...
  • ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Asgari ücret ocak ayına göre yüzde 34, geçen yılın temmuz ayına göre de yüzde 107 oranında artarak brüt 13.414 TL, net 11.402 TL olarak belirlendi.
  • ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

    2 BİN 895 TL ARTTI!

    Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3.406 TL artarak 10.008 TL’den 13.414 TL’ye, net asgari ücret ise 2.895 TL artarak 8.507 TL’den 11.402 TL’ye yükseldi.
  • ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

    ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak.

    Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak.
  • ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olarak uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar, 31 Temmuz’daki ücretlerini yeni asgari ücret üzerinden alacaklar.
  • ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ 2023 | Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
    Asgari ücret ne oldu?    
    Birim: TL 2022 Ocak 2022 Temmuz 2023 Ocak 2023 Temmuz Değişim
    Brüt asgari ücret 5,004 6,471 10,008 13,414 3,406
    SGK primi işçi payı 701 906 1,401 1,878 477
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 50 65 100 134 34
    Net asgari ücret 4,253 5,500 8,507 11,402 2,895
    SGK primi işveren payı 776 1,003 1,551 2,079 528
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 100 129 200 268 68
    İşverene maliyet 5,880 7,603 11,759 15,761 4,002
    Ocak ayına göre artış oranı (%)       34.02  
    Temmuz 2022'ye göre artış oranı (%)       107.29  

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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