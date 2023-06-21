Asgari ücret Temmuz ara zammı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Net asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklanırken brüt asgari ücret ise 13 bin 415 TL oldu. Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranında zammın ardından milyonlarca işverenin gözü "Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 asgari ücretin işverene maliyeti...