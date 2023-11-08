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        Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 Ocak Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

        2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

        Milyonlarca asgari ücretlinin gözü aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Bilindiği üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcileri aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında bir araya gelerek, asgari ücret zammını belirlemektedir. Yapılan son ara zam sonrasında Temmuz ayı itibarıyla net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. İşte Ocak 2024 asgari ücret maaş zammı tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 23:35 Güncelleme: 08.11.2023 - 23:35
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        Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemi meşgul etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "2024 Ocak net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte asgari ücret zammı hesaplama tablosu...

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.

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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

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        2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

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        Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

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        Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

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        ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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