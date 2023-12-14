ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 asgari ücret ne zaman belirlenecek, kaç TL olacak? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 asgari ücret ne zaman belirlenecek, kaç TL olacak? Asgari ücret ikinci toplantı ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

Yılın son günlerine girdiğimiz bu zamanlarda yeni asgari ücret için görüşmeler hız kazandı. Daha önce yapılan açıklamalarda 2024 yılında asgari ücrete tek bir zam olacağı belirtilmişti şimdi de gözler yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücrete dair tüm detaylar...

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ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI YAPILDI

11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

İnşallah, 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.