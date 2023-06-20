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Asgari ücret net zammı belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı net olarak ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret Temmuz ayı ara zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı. Milyonlarca çalışan ve işverenlerin merak ettiği asgari ücret net zammı Tespit Komisyonu'ndan çıkan kararla belli oldu. Peki, net asgari ücret tutarı ne kadar? İşte net asgari ücret oranıyla ilgili merak edilen detaylar...

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  • ASGARİ ÜCRET NET ZAMMI belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı

    Asgari ücret Temmuz zammı belli oldu. Bugün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmtısı sonrası beklenen karar geldi. Asgari ücret yüzde 34 oranında zamlandı. Peki, net asgari ücret ne kadar kaç TL oldu? İşte asgari ücret zammıyla ilgili emrak edilen dertaylar... 
  • ASGARİ ÜCRET NET ZAMMI belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDAN KARAR ÇIKTI

    Asgari ücret yüzde 34 oranında zamlandı. Yapılan 2023 asgari ücret Temmız zammı sonrası net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu.

     
  • ASGARİ ÜCRET NET ZAMMI belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı
  • ASGARİ ÜCRET NET ZAMMI belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı
  • ASGARİ ÜCRET NET ZAMMI belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı
  • ASGARİ ÜCRET NET ZAMMI belli oldu! İşte 2023 Temmuz ayı asgari ücret zammı

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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