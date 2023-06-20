Asgari ücret Temmuz zammı belli oldu. Bugün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmtısı sonrası beklenen karar geldi. Asgari ücret yüzde 34 oranında zamlandı. Peki, net asgari ücret ne kadar kaç TL oldu? İşte asgari ücret zammıyla ilgili emrak edilen dertaylar...