Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi sgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek haberi bekliyor.

ASGARİ ÜCRET GEÇEN YIL KAÇINCI TOPLANTIDA BELİRLENDİ?

Görüşmelerine 1 Aralık 2017 tarihinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda 29 Aralık 2017 tarihinde 4. kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

İLK TOPLANTI DA HANGİ SONUÇ ÇIKTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “ Asgari ücrete ilişkin çalışmalarımızı işçilerimizin memnuniyetini ve piyasa dengelerini de göz önünde bulundurarak, sosyal taraflarla istişareye önem vererek yürüteceğiz. Gelecek hedeflerimizde daha da iyi noktada olmasını umut ettiğimiz asgari ücreti devraldığımız noktadan çok daha ileri noktaya taşıdık. 2019 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımızın çalışan ve işverenlerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

İKİNCİ TOPLANTIDAN AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ: "Sihirbaz olmak gerekir"

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise, komisyonun kendi saygınlığına yakışır bir çalışma yaptığını kaydetti. Asgari ücretli çalışanların büyük beklentileri ve bir an önce sonuçlanması yönünde beklentileri olduğunu ifade eden Irgat, "Dersimize iyi çalışıyoruz. Ülkemizin ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak en iyisini yapmaya çalışacağız. TÜRK-İŞ olarak veriler niteliği doğrultusunda bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 338 TL olduğunu açıklamıştık. 4 kişilik bir ailenin sadece gıda masraflarının da bin 943 TL olduğunu da açıkladık. 6 bin 300 küsür TL de yoksulluk sınırı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla elimizde kriterlerimiz var. Önümüzdeki hafta TÜİK raporunu açıklayacak, zaten TÜRK-İŞ'in açıklamasıyla TÜİK hemen hemen paralel seviyede gidiyor. Önümüzdeki hafta iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Irgat, bir basın mensubunun "Rakam duyabilecek miyiz?" sorusu üzerine, "Mevcut asgari ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak gerekiyor" karşılığını verdi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarları şu şekildedir;

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