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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

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Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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