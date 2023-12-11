ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret senaryoları ile 2024 asgari ücret ve zam oranı - İş-Yaşam Haberleri

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret senaryoları ile 2024 asgari ücret ve zam oranı - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika haberi: Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı başladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. İlk toplantı tamamlanırken herhangi bir ücret konusunun konuşulmadığı belirtildi. İkinci toplantının 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirileceği vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Komisyon başlangıcında gerçekleştirdiği konuşmasından notlar şu şekilde oldu:

- Ortak akıl ve uzlaşı ile tespitin gerçekleşeceğine inanıyorum.

- Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur.

- Son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5 olarak gerçekleşen işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi bildirmek isterim.

- Ekonomideki bu genel toparlanma ile birlikte önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir istihdam göreceğiz.

- Bir hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir bizim görevimiz.

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- Komisyon ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar sistemimiz etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye devam edecektir.

"ÇALIŞANIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

- Sosyal politikalarımızın sonuçlarını değerlendirirken, ulusal ve uluslararası olayları da dikkate almak gerekiyor.

- Üreticimize ve çalışanımıza gereken tüm destekleri verdik. Asrın felaketi olarak adlandırılan çok büyük bir afeti atlattık. Çok zor dönemlerden geçtik. Üzerinden sadece bir ay geçmesine rağmen yaralarımızı sarmaya ve toparlanma sürecine girmeye başladık. Bizim ülkemiz, devletimiz ve aziz milletimiz çok güçlüdür.

- 21 yıldır bu gücün farkındalığı ile hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Vatandaşımızın refahını sürekli artırmanın gayreti içerisinde olduk. Sınırlarımızı vatandaşımızın yararına olacak şekilde zorladık. Özellikle son yıllarda küresel krize rağmen asgari ücretlere yaptığımız artışlar da bunun kanıtı. Çalışanımızı bundan sonra da enflasyonun etkileri altında ezdirmeyeceğiz.

- Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıkarttık.

- Yıl sonu 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış yapılmıştır. Bir yılda toplam yüzde 107 artış yaparak refah artışından da pay vermiş olduk.

- 2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadarki kısmının vergi dışı bırakılmasını da sağladık. Yeni bir düzenlemeyi de hep birlikte hayata geçireceğiz.

- 2024 yılı asgari ücretinin çalışanlarımızı korurken, istihdam hedeflerimizi de korumasını sağlayacağız.

- İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır. İş verenimiz kazanırsa Türkiye kazanır düşüncesiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz.

"DENGELİ BİR RAKAM İLE SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Toplantı başlamadan önce konuşma gerçekleştiren Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da şu ifadeleri kullandı:

- Asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda üçlü bir mutabakat sağlanmıştı. Hem devletin, hem işçi kesiminin hem de işverenlerin ortak mutabakatı ile birlikte ortak bir duyuru yapılmıştı.

- Şimdi de bu ortak mutabakatı sağlamak için yine masada olacağız.

- Devlet refahı, çalışanlarımızın korunması ve istihdamın korunması bizim önemli başlıklarımız olacak.

- Ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilmesi için istihdamın korunmasını önemsiyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devletimiz olmadan bunların hiçbirisi olmaz. Biz bunun bilinci ile hareket ediyoruz.

- Yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların korunması da önemli bir konu. Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız.

"AÇIKLANAN ENFLASYON İLE İŞÇİNİN MUTFAĞINA YANSIYAN ARASINDA FARK VAR"

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın konuşmasından notlar ise şu şekilde oldu:

- Komisyon olarak yapacağımız çalışmaların, milyonlarca işçiye, ülkemize ve işverenlere hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

- Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların refahı ön planda tutulmalıdır.

- İşçilerin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir bu. Karayolu, hastane, AVM işçisi doğrudan sizlere ihtiyaçlarını anlatacaktır bu süreçte.

- Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. Atılan olumlu adımlar sürdürülmelidir. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uzun yıllardır işçinin talebiydi. Bu hayata geçirildi ancak vergide adaleti sağlayacak ileri adımlar devam etmedi.

- Hepimiz biliyoruz ki asgari ücret bir koruma ücretidir. Fiyat artışları her alanda devam etmektedir. Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına yansımamıştır. Açıklanan enflasyonla işçinin mutfağına yansıyan enflasyon arasında büyük dengesizlik vardır.

- Asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Bir bütün olarak gelir politikası gözden geçirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası asgari ücretin işçinin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz.

- Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır.

- Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.