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Asgari ücrette gözler 2. toplantıda! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hükümet, işçi ve işverenleri bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı geride kaldı. Görüşmeler devam ederken "Asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusu araması sıklaştı. Yeni asgari ücret tahminler ile şekillenmeye başladı. İşte, 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı ile ilgili son durum...

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  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    Asgari ücret zammı son dakika... Temmuz-Aralık ayları arasında geçerli olacak asgari ücret ara zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla netleştirilecek. İlk toplantının sona ermesinin ardından asgari ücret zammı için araştırmalar sıklaştı. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2023 Temmuz asgari ücret zammında son dakika güncel bilgiler...
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
    Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

    Asgari ücret için halen işverene işçi başına aylık 400 lira destek uygulanıyor. Asgari ücret desteği haziran ayında sona erecek.

    TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Işıkhan ile görüşmede asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini istediklerini söyledi. TİSK önceki görüşmelerde de desteğin brüt asgari ücretin yüzde 6’sı oranında belirlenmesini istedi.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    İLK TOPLANTI SONA ERDİ!

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı sona erdi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti, işveren kesimini ise temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    "MASADA RAKAM YOK"

    Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Yarın olabilir, hemen olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz bunun Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde düzenlenmesidir. Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    TİSK'TEN BAKAN'A ZİYARET

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

    Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söylemişti.

    Akkol’un ikinci mesajı ise asgari ücretin dolara endeksli değil TL üzerinden belirlenmesi gerektiği oldu.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    TİSK Başkanı Akkol, "Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi, kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işveren üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100’den fazla parametreyi dikkate alıyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak; komisyonun Kurban Bayramı tatilinden önce çalışmasını tamamlaması hedefleniyor.

    ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran saat 14.00'de ikinci toplantısını yapacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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