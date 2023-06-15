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Asgari ücret senaryoları Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40% Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20 SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57 İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11 Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52 SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74 İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22 İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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