Asgari ücret sonrası stajyer maaşları ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işverenleri Beştepe'ye çağırmasıyla birlikte yeni asgari ücret açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun." açıklaması ile yeni asgari ücreti duyurdu. Açıklama sonrası stajyer maaşı merak konusu oldu. İşte yeni stajyer maaşı hakkında merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği asgari ücret görüşmesi sonrasında Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile yeni asgari ücret duyuruldu. Stajyer maaşı da etkilenen maaş kalemlerinin arasında yer alıyor. Peki, 2024 yeni stajyer maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
YENİ ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması:
"Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.
Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz."
STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLDU?
Yeni stajyer maaşı açıklandığında haberimize eklenecektir.
STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Stajyer öğrencilerin maaşı asgari ücret üzerinden hesaplandığı için maaş zamları da asgari ücrete bağlı olarak değişiyor.
Maaş hesaplamasında o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek meslek lisesi stajyer öğrencisinin alması gereken aylık maaş miktarı hesaplanır.