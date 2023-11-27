Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ 2024 | Peş peşe açıklamalar geldi! Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammında tahminler netleşiyor! 2024 Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde son açıklamalar tahminlere ışık tuttu. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte 2024 asgari ücret zam tahminleri... Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:27 facebook

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Asgari ücret zammı, 1 Aralık tarihinde toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde son enflasyon rakamları ve yapılan açıklamalar sonrası gözler asgari ücret zammı tahminleri netleşmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve işveren yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2024 asgari ücret zam tahminleri...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayı başında yeni asgari ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını hatırlatarak, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.