Bir işçiye ödenecek en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret, komisyon toplantısı ile belirlenecek. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. İşçi ve işverenlerin katıldığı asgari ücret zammı görüşmeleri başlıyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya ilişkin detaylar...