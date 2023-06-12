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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için nefesler tutulmuş durumda. 2023 Temmuz zammında asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Milyonlarca işçi ve işvereni yakından ilgilendiren konuya ilişkin "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri takvimine dair bilgiler...

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  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihi: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Bir işçiye ödenecek en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret, komisyon toplantısı ile belirlenecek. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. İşçi ve işverenlerin katıldığı asgari ücret zammı görüşmeleri başlıyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihi: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihi: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihi: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihi: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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