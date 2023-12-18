Asgari ücret zammı 2024... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün (18 Aralık) saat 13.30'da yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan asgari ücret zammına dair açıklama geldi. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammına dair tüm detaylar...

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"ŞU ANDA BİR RAKAM TELAFUZ EDİLMEDİ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 13.30'da başladı.

Toplantı sonrası açıklamalar yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın sözlerinden öne çıkan notlar şu şekilde oldu:

- Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz.

- Asgari ücretle geçinen insanların, ev kirası, su, doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin TL'nin altına ev kirası yok. Bunları düşünerek rakamın belirlenmesi gerekiyor.

- Bunun belirleyicisi hükümet olacak. İşveren ve hükümetin görüşleri olumlu olursa bir mutabakata varılabilir ancak şu andan bunu söylemek zor çünkü henüz ortada bir rakam yok.