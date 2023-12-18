ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Asgari Ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Olası asgari ücret senaryoları - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SON DAKİKA: Asgari Ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Olası asgari ücret senaryoları - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammında görüşmeler devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. Zam görüşmeleri devam ederken, asgari ücret ile geçinen milyonlarca vatandaş, Komisyon'dan çıkacak kararı merakla bekliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar...

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi yani bugün saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık günü ilk görüşmelere başlamıştı. Ancak Komisyon'un ilk görüşmesinde net bir rakam açıklanmadı ve gözler ikinci toplantıya döndü.

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İLK GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;

Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.

İnşallah, 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.