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Asgari ücret toplantısı saati belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı saati netlik kazandı. 13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleştirdi. 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları etkileyen asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantıya çevrildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi ve saatine ilişkin merak edilen detaylar...

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  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek için üçüncü kez toplanıyor. 3 Haziran'da gerçekleştirilen ilk asgari ücret toplantısının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran'da ikinci toplantısını gerçekleştirildi. TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ekonomik verileri paylaştığı toplantının ardından asgari ücret ara zammına ilişkin net bir rakam açıklanmadı. Ramazan Ağar, asgari ücret için belirlenen rakamın bu hafta açıklanacağına dikkat çekerken gözler "2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı en zaman, saat kaçta yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi ve saati...
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    İKİNCİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

    Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için 19 Haziran saat 10.00'da bir araya geldi. 
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    TÜRK-İŞ VE TÜSK BİR ARAYA GELDİ

    Yaklaşık 2 buçuk süren toplantıda, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) heyetleri yer aldı. Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya TÜRK-İŞ heyetine TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TİSK heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti.
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    "RAKAMDA BİR YERE GELİNMEDİ"

    Asgari ücret görüşmeleri çerçevesinde henüz bir rakam konuşulmadığını da sözlerine ekleyen Ağar, “Henüz işveren tarafından veya hükümet tarafından henüz bir rakam ortaya konulmadı. Biz de bir rakam belirtmedik fakat genelde kafalarda bir rakam vardır. Şu anda netleşmediği için bu rakamları burada söylemek doğru olmaz. Bu hafta Asgari ücret Tespit Komisyonunun, siyasi iktidarın işçi ve ve işveren taraflarını bir mutakabat oluşturmasını bekliyoruz. Bizim kafamızdaki rakam olmazsa eğer geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhimizi ortaya koyarız. Ancak son yıllarda genelde mutabakat sağlanarak asgari ücret komisyonu bu kararı alıyor. Bizim gönlümüz de elbette 3 tarafın da aynı aynı düşünce içerisinde olmasından yana” dedi.
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    "KOMİSYON ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANACAK"

    Asgari ücretin dışında çalışma hayatıyla ilgili görüşlerimizi sunduk. Dolayısıyla Asgari ücret tesit komisyonu olarak rakamda bir yere gelinmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Saat ve gün tam olarak belli değil ama her an, yarın veya bu hafta içerisinde bir sonuca gitmek için üçüncü bir defa komisyon olarak bir araya gelip görüşmelerimize devam edeceğiz. Nihai konuları o zaman sizlere tekrar aktaracağız“ ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    "PERŞEMBEYİ BULMADAN NETİCELENİR"

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Ergün Atalay, “Perşembeyi bulmadan neticeye varacağına inanıyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Yarın (20 Haziran) olma ihtimali yüzde 50. Bakan beyle tekrar konuşalım, yarın (20 Haziran) bir yere varırız” ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    "RAKAMLAR BU HAFTA BELLİ OLACAK"

    Rakamların bu hafta içinde belli olacağını da belirten Ağar, kamuoyunda asgari ücretin 500 dolar olacağına dair haberlere ilişkin Türk Lirası üzerinden görüştüklerini belirterek, “Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre insanlarımızın alım gücünün bir nebze de artmasının istediğimizden dolayı; tabii asgari ücret geçim ücreti değil. Asgari ücret, bir işçinin o ücretten aşağıda bir rakamda çalıştırılmayacağı anlamına gelir. Bu bir geçim ücreti değildir. Dolar üzerinden değil günün şartlarına göre rakamlar ne ise onun üzerine konuşulacak ve bunun üzerinden pazarlık yapılacak. Bundan önceki Bakanımız sayın Vedat Bilgin, 500 dolar rakamını telaffuz etti. O günlerin şartlarında bundan aşağı olmaması lazım demişti. Vedat Bey ile de elbette bunlar görüşüldü konuşuldı. Biz günün şartlarına göre insanların alım gücünün biraz daha artması için temmuz ayında başlayacak olan asgari ücret ara zammı görüşmelere devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTI SAATİ BELLİ OLDU!

    TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi ve saatine ilişkin olarak “Bir rakam henüz masaya gelmedi” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında (20 Haziran) saat 11.00’de toplanacak." ifadelerini kullandı.
  • Asgari ücret üçüncü toplantının saati belli oldu! 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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