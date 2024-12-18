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        "Asgari ücret yüzde 60 artırılmalı"

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şayet temmuzda ara zam verilmeyecekse asgari ücret yüzde 60 artırılmalıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:25
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        "Asgari ücret yüzde 60 artırılmalı"
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        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni belirlenecek asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın üçüncü toplantısını yapacağını anımsatan Destici, "Asgari ücrete yapılacak artış, 2024 enflasyon rakamının altında olmamalıdır. Ayrıca, 2025'in ilk 6 ayında beklenen enflasyon da asgari ücret belirlenirken dikkate alınmalıdır." açıklamasını yaptı.

        İşveren tarafından aklından geçen rakamın yüzde 30 civarında artış olduğunu kaydeden Destici,"Onlara diyoruz ki, sakın ha aklınızdan böyle bir rakam geçirmeyin. Aklınızdan geçiyorsa bile sakın masaya yıllık enflasyonun altında bir rakam getirmeyin. Asgari ücrete enflasyonun altında bir rakam teklif etmek vicdansızlıktır ve doğru olarak göremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        İşçi tarafının yüzde 60 gibi bir rakam telaffuz ettiğini belirten Destici, bunun gayet mantıklı olduğunu ifade etti. Destici, "İşte tam hakkaniyet budur ve işçinin istediği bu ücret verilmeli. Şayet temmuzda ara zam verilmeyecekse asgari ücret yüzde 60 artırılmalıdır." diye konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına ilişkin, değerlendirmelerde de bulunan Destici, şunları kaydetti:

        "İlk bakışta Türkiye için olumlu ve prestijli atıflarla bezeli bu açıklama iyi analiz edilmelidir. Trump, bir anlamda Türkiye'yi överken bir yandan da Türkiye’yi, Rusya ve İran'ın karşısına konumlandırmıştır aslında. Aynı zamanda Suriye'de olabilecek olumlu ya da olumsuz tüm gelişmelerin sebebi ve muhatabı olarak Türkiye'yi işaret etmiştir. Yani, sorumluluğu da üstü kapalı üzerimize atmıştır. ABD'den dost olmaz. Eğer gerçek dost ise ilk yapması gereken PKK/PYD-YPG'ye verdiği desteği kaldırmaktır. Unutmayalım ki ABD almadan vermez. Ne demişler, tilki vaaz etmeye başlarsa gözünüz kümeste olsun."

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