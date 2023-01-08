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Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

Asgari ücret zamlandı! 2023 asgari ücret zammı sonrası çalışanlar merakla zamlı asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte 2023 zamlı asgari ücret ödeme tarihi...

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  • Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

    Zamlı asgari ücret ödeme tarihi öncesi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aralım ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücret zammı kamuoyuyla paylaşıldı. İşçi ve işverenler merak içerisinde "Asgari ücret zammı ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen takvimle ilgili detaylar...
  • Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.
  • Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

    YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75 OLDU

    Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

     

     
  • Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

    Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.

     

     
  • Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

    OVP'YE GÖRE 395 DOLAR

    Dolar bazında asgari ücret şu anki kurla 455 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkmış oldu. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 500 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. Bu durumda ortalamalardan 2020 yılına dönülmüş olacak.

     
  • Asgari ücret zamlı hali ne zaman hesaplara yatacak? İşte güncel ödeme takvimi

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY VERİLECEK?

    Çalışanların bir aylık çalışma süresinin ardından maaş aldıkları hesaba katıldığında Ocak ayı zamlı asgari ücretin Şubat ayında yatırılması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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