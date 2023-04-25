Asgari ücret Temmuz ara zammında son durum, milyonlarca işçi ve işveren tarafından takip ediliyor. 2023 yılı Ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantılarının ardından 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete Temmuz ara zammı gelip gelmeyeceği sorgulanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Erdoğan asgari ücret ara zammına yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrete Temmuz ara zammı var mı, yeni asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi. GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri de etkileyecek olan ara zamma ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. İşte 2023 Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri...