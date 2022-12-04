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Asgari ücret zammında taban belli oluyor! Gözler Kasım Ayı enflasyonunda

Asgari ücret zammı için taban yüzdesi Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Hatırlanacağı gibi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrette alt sınırın enflasyon verileri olacağını vurguladı. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücrette alt sınır da belli olmuş olacak. İşte asgari ücrette son hesaplamalar...

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  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    Asgari ücret zammı 2023 zammı taban yüzdesi için gözler Kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret zammı taban yüzdesi de netleşecek. Hatırlanacağı gibi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrette alt sınırın enflasyon verileri olacağını vurguladı. Halihazırda enflasyon artış oranı yüzde 10.45 oldu. Yarın açıklanacak Kasım ayı aylık enflasyon farkıyla enflasyon artış oranı ile asgari ücret zammı taban yüzdesi de belli olacak.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON ORANI VURGUSU

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 11'E YAKLAŞTI

    Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası asgari ücretle ilgili gözlerin çevrildiği enflasyon artış oranları ise netleşmeye başladı. Tespit komisyonu Kasım ayı enflasyon oranını da dikkate alarak artışa gidecek. Yani 5 aylık enflasyon artış oranı asgari ücrette büyük önem arz edecek.

    İşte toplamda yüzde 10.45'e ulaşan 4 aylık enflasyon artış tablosu şu şekiklde:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    Asgari ücret tespit komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti aralık ayında yapacağı toplantılarda belirleyecek. Komisyonda işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, hem işçi hem işletmeleri gözetecek “dengeli asgari ücret” çağrısı yaptı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) düzenlediği İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Akkol, son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attıklarını vurguladı. Üçlü imzanın hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafının alınan karara “razı” olduğu anlamına geldiğini kaydeden Akkol, şöyle devam etti:

    “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    TÜRK - İŞ KIRMIZI ÇİZGİYİ ÇEKTİ

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık ve 14 Aralık'ta yapacağı toplantılar öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Atalay, TRT Haber'de asgari ücret konusunda değerlendirmeler yaptı.

    Ergün Atalay, sunucunun sorduğu, "4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli rakamı 7 bin 785 TL olarak açıkladınız. Bu rakamın altında bir rakam masada kabul edilebilir mi" sorusuna şöyle cevap verdi:

    "Bizim adımıza kabul edilmesi mümkün değil. Altını kabul etme şansımız sıfır. Sonra bize demezler mi, siz böyle bir rakam açıklıyorsunuz, sonra bunun altına imza atıyorsunuz diye. Bu işin içinde olmayız. Kırmızı çizgi o rakam. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma bakanının niyetinden şüphem yok. İşçi, dar gelirli, esnaf, kasaba gidiyor, markete gidiyor... Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Ülkeyi yönetenler ve işveren sendikasının bunları göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra duracağımız yeri biliyoruz. Önce bir rakamları görelim. Ondan sonra konuşalım. Bu rakam kırmızı çizgi, Türkçesi bu. Bu rakamın altında masada olmayız."
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Taban yüzdesi netleşiyor! Asgari ücret zammı için gözler Kasım ayı enflasyon verilerinde

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

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