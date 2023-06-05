Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammı için rakam verdi! 2023 Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. En düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltilmesiyle "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu araması sıklaştı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret 2023 ara zammı ile ilgili net konuştu. İşte, 2023 Temmuz asgari ücret zammı ile ilgili güncel son durum bilgileri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

    Asgari ücret zammı milyonlarca işçi ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. Eski Bakan Nebati asgari ücrete ilişkin net bir rakam telaffuz etmişti. Kabinedeki değişikliklerin ardından gözler yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Peki, Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2023 asgari ücret zammı ile ilgili bilgiler...
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

    ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; bütçe giderlerini etkilemeyeceği için asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam ilk bakışta en kolay çözülecek konu gibi görünüyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı birçok açıklamada yeni asgari ücret için 500 dolar ifadesini kullandı.

    Asgari ücrete yapılacak zam bütçeyi değil özel sektör işletmelerini ilgilendiriyor. Bu nedenle karar vermesi kolaymış gibi düşünülüyor. Ancak, Bakan Şimşek, enflasyonun kontrol altına alınması hedefi ile çelişmeyecek bir asgari ücret zammında ısrar ederse daha düşük oranlı bir artış da gündeme gelebilir.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Kabine değişikliği öncesi görevde bulunan Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlamıştı. 

    Bilgin, şu açıklamayı yapmıştı: 

    Türkiye dolar üretemeyen bir ülke değil. İhracat yoluyla dolar üretiyor. Üretimini artırdıkça, sanayiye dayalı büyümesini yükselttikçe Türk ekonomisi kendi ihtiyacı olan doları üretebilecek bir ülkedir. Türkiye'nin petrolünü üretme imkanlarının arttığı, doğalgazını bularak devreye bağladığını dikkate aldığımızda ekonominin maliyet üzerindeki baskısının azalacağını söyleyebiliriz. Türkiye bütün ekonomik şartlar karşısında özellikle çalışanlarını koruyan sosyal politikalar uyguladı. Ekonomi büyüdü. Enflasyon karşısında emekçilerini koruyan ücret politikalarını uygulamaya soktu. Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır. Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur. Türkiye'nin takip ettiği politikalar büyüme, istihdam ve üretimi artırarak yürümesini sağlayan politikalardır. Konjonktürel sorunların aşılması öncelikli meseledir. Her ekonomik büyüme, ekonomik konjonktürel durum yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Sosyal devlet, sosyal politikalarla çalışanların, emeklilerin durumunu korumaktır. Son olarak 700 küsur bin kamu işçisi ile toplu sözleşme yaptık. Bu çok önemli bir şey. Bu sözleşme özel sektördeki işçilere de model olarak yansıyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

    ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

    Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

    "500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

    Eski Bakan Bilgin "Asgari ücretten 1,5 yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." açıklamasını da yapmıştı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

    ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz ayı asgari ücret zammı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonla belirlenecek. Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil, konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Temmuz'da yeni asgari ücret ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek? Asgari ücret zammı tahmini senaryosu

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.