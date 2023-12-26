ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: Asgari ücret bu hafta açıklanıyor! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2024 asgari ücret zammı tahmin tablosu - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: Asgari ücret bu hafta açıklanıyor! Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2024 asgari ücret zammı tahmin tablosu - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret zammı 2024... Asgari ücrette kritik bir haftaya girdik. 11 Aralık'ta başlayan zam görüşmeleri ve yarın yapılacak Kabine Toplantısı ile asgari ücret zammının bu hafta açıklanması bekleniyor. Şu ana kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan kamuya herhangi bir rakam açıklamadı, konuyla ilgili konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetten bir rakam beklediklerini ve kendilerinin bir rakam söylemediğini ifade etmişti. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak ve asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

Asgari ücret zammının bu hafta açıklanacağı tahmin ediliyor. 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.

Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.