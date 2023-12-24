Asgari ücret maratonunda sona gelindi! Asgari ücret zammı 2024 ne kadar olacak?
Asgari ücret zam maratonunda sona gelindi. Bu hafta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı sonrasında asgari ücret zammı 2024 oranı belli olacak. Son toplantı öncesinde yüzde 30 ile yüzde 50 arasında 5 senaryo öne çıkıyor. Peki, asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? İşte öne çıkan 54 senaryo ve Tespit Komisyonu toplantı tarihiyle ilgili öne çıkan detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı bu hafta yapılacak. Toplantı öncesinde ise öne çıkan senaryolara göre asgari ücretin 17 bin liraya yükselme ihtimali masada yer alıyor. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte asgari ücret 2024 zam tahminleri ve "Asgari ücret ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin önümüzdeki Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 2. toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. 2. toplantının sona ermesinin ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bu hafta yani 25 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Ancak tam tarih henüz belli değil. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası en son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak revize etti.
Merkez Bankası’nın 2023 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 65. 2023 yılsonu enflasyonu tahmine uygun gerçekleşirse bu yıl temmuz – aralık arasındaki 6 aylık dönemdeki “geçmiş” enflasyon yüzde 37.76 olacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre ise 2023 enflasyonu yüzde 67.23 olacak. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa 6 aylık dönemdeki geçmiş enflasyon yüzde 39.63 olacak.
İşveren kesimi geçmiş enflasyon farkının, son 6 aylık dönem için değil son bir yıl için hesaplanması gerektiğini savunuyor. Bu durumda, temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34.04’lük ara zam dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanması gerekecek. Hesaplama temmuzdaki ara zamma göre yıllık enflasyon üzerinden yapılırsa Merkez Bankası tahminine göre yüzde 23.1’lik, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 24.76’lık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Yukarıdaki beklenen veya geçmiş enflasyon farklarına refah payı eklenerek yuvarlama yapılacağı varsayımıyla çeşitli enflasyon senaryoları ortaya çıkıyor.
Buna göre, yüzde 23.1’lik geçmiş enflasyonun yüzde 25’e, yüzde 24.76’lık enflasyonun yüzde 30’a, yüzde 37.76’lık geçmiş enflasyonun yüzde 40’a, yüzde 39.63’lük enflasyonun yüzde 45’e yuvarlandığını varsaydık.
Asgari ücrete tek zam yapılacak olması nedeniyle işçi tarafının daha yüksek zam talebinde bulunması bekleniyor.
İşveren tarafının ise halen işçi başına aylık 500 TL olan asgari ücret desteğinin artırılmasını istemesi bekleniyor. Bu olasılıklar yüzde 50 veya yüzde 55 zam senaryolarını da gündeme getiriyor.
Zammın yüzde 45 olması halinde asgari ücret brüt 19.451, net 16.533 TL olacak. İşverene maliyeti ise 24.305 TL’ye ulaşacak. Zammın yüzde 50 olması halinde asgari ücret brüt 20.122 TL, net 17.103 TL, işverene maliyeti ise 25.143 TL olacak.
Yüzde 55 zam senaryosunda ise brüt asgari ücret 20.792 TL’ye, net asgari ücret 17.673 TL’ye, işveren maliyeti de 25.981 TL’ye çıkacak.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?
Zamlı asgari ücret Aralık ayı sonunda kesinleşeceği için Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.