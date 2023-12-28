ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Asgari ücret zammı 2024 ne kadar kaç TL oldu? Son dakika: Bakan Işıkhan duyurdu - Merak Edilenler Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 | Asgari ücret zammı 2024 ne kadar kaç TL oldu? Son dakika: Bakan Işıkhan duyurdu - Merak Edilenler Haberleri

Asgari ücret canlı yayında açıklandı... Asgari ücret zammı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ve işçi ve işveren temsilcileri arasında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrasında belli oldu. Toplantıda alınan karar sonrası günlerdir merak edilen "Asgari ücret zammı 2024 ne kadar oldu?" ve "Asgari ücret kaç TL?" soruları da cevabını bulmuş oldu.

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Peki, asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? Merak edilen sorunun cevabını Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında açıkldı.

Buna görer asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 Lira olarak belirlendi.

İşte Vedat Işıkhan'ın o açıklaması:

"Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."