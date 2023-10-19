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Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Tahmini oranlar netleşmeye başladı! Asgari ücret zammı 2024 Ocak zammı çalışanlar ve işverenler tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları sonrası asgari ücretle zammıyla ilgili gözler 6 aylık enflasyon artış oranlarına çevrildi. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte 2024 asgari ücret zammıyla ilgili son tahminler... Habertürk Giriş: 19.10.2023 - 11:19 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:19 facebook

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Asgari ücrete ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? 2024 yılbaşı öncesi geri sayım sürerken çalışanlar ve işverenler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret tahminlerinde ise gözler son altı aylık enflasyon artış oranına çevrilmiş durumda. Peki, 2024 Ocak ayında asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.