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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücret zammı 2024 belli oldu! Net ve brüt asgari ücret ne kadar kaç TL? İşte zamlı maaş tablosu - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammı 2024 belli oldu! Net ve brüt asgari ücret ne kadar kaç TL?

        Asgari ücret zammı belli oldu. Zam oranının açıklanmasının ardından işveren ve çalışanlar merakla asgari ücret zammıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı 2024 ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024 yılı net ve brüt asgari ücret tutarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:25
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        Asgari ücret zammı 2024 belli oldu. Zammın belli olmasının ardından gözler net ve brüt asgari ücret zammına çevrildi. Peki, asgari ücret zammı 2024 yılında ne kadar kaç TL olacak? İşte merak edilen net ve brüt asgari ücret zam oranı ile ilgili detaylar...

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Milyonların beklediği haber geldi 2024 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu.

        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan 2024 asgari ücret zammıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

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        Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.

        Bugünden itibaren de çalışma hayatının tüm ihtiyaçlarını tüm paydaşlarımızı istişare, ortak akıl içerisinde karşılamayı sürdüreceğiz.

        Türkiye Yüzyılı'nı cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emeğin ve üretimin yüzyılı olmasını yapma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

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        NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        TL 2023 Ocak 2023 Temmuz 2024 Ocak Temmuz 2023'e göre fark (TL) Ocak 2023'e göre fark (TL)
        Brüt asgari ücret 10,008.00 13,414.50 20,002,50 6,588 9,994
        SGK primi işçi payı 1,401.12 1,878.03 2,800,35 922 1,399
        İşsizlik sigortası primi işçi payı 100.08 134.15 200,03 66 100
        Net asgari ücret 8,506.80 11,402.33 17,002,12 5,599 8,495
        SGK primi işveren payı 1,551.24 2,079.25 3,100,39 1,021 1,549
        İşsizlik sigortası primi işveren payı 200.16 268.29 400,05 132 200
        İşverene maliyet 11,759.40 15,762.04 23,502,94 7,740 11,743
        Ocak 2023'e göre artış oranı (%) 100
        Temmuz 2023'e göre artış oranı (%) 49
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        Bugünkü kura göre net asgari ücret 578 dolara yükseldi.

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        ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ NE OLADU?

        Böylece brüt 20.002 TL’ye yükselen yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 23.502 TL olacak.

        Brüt asgari ücretten 2.800 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 200 TL işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. Kalan tutar işçiye net ücret olarak ödenecek.

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        İşveren ayrıca 3.100 TL sosyal sigorta primi işveren payı ve 400 TL işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 23.502 TL olacak.

        Asgari ücretle çalışan işçiler için işverene sağlanan asgari ücret desteği işçi başına aylık 500 TL’den 700 TL’ye çıkartıldı. Asgari ücret desteği dikkate alınırsa işverenin fiili maliyeti 22.802 TL olacak.

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        Asgari ücret geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 49, ocak ayına göre ise yüzde 100 oranında arttı. Merkez Bankası’nın 2023 için yıllık enflasyon tahmini yüzde 65 olurken, asgari ücret yıllık yüzde 100 oranında artmış oldu.

        Asgari ücrete 2023 yılında ise ocak ayında yüzde 54.7, temmuz ayında ise yüzde 34.04 oranında zam yapıldı. Yıllık zam yüzde 107 olarak gerçekleşti.

        #asgari ücret
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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