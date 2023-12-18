Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün! 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün saat 13.30'da yapılacak. Milyonlarca işçi ve işveren asgari ücret zam oranının netleşmesi için gözlerini Komisyon'a çevirdi. Peki, 2024 Ocak'ta yeni net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar...
Asgari ücret zammı son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün bir kez daha toplanıyor. Zam görüşmeleri devam ederken, 2024 asgari ücret için yüzde 40, 45 veya 50 zam yapılması halinde olabilecek rakamlar da tartışılıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BUGÜN TOPLANIYOR!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık günü ilk görüşmelere başlamıştı. Ancak Komisyon'un ilk görüşmesinde net bir rakam açıklanmadı ve gözler ikinci toplantıya döndü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 18 Aralık Pazartesi yani bugün saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.
Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.
İLK GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?
11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Komisyon başlangıcında yaptığı konuşmadan bazı başlıklar şöyle;
Asgari ücret, çalışma hayatında çalışanlarımıza yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden en önemli sosyal politika aracıdır. Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil; aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur.
İnşallah, 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.
"KAYIPLARI TELAFİ EDECEK BİR ARTIŞ OLACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;
Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz.
"TEK ZAM OLACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek. OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç Habertürk TV ekranlarında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Kıvanç, asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin şunları söyledi;
Bu yıl beklenti yüzde 50'ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17 bin 100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16 bin 500 yüzde 40 oranında artış yapıldığı takdirde ise 15 bin 960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.