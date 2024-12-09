"İNANIYORUM Kİ, ORTAK BİR KARARLA YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRETİ BELİRLEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için 7 Aralık'ta Bingöl’e geldi.

Salı günü yeni asgari ücret için komisyonun çalışmalarına başlayacağını belirten Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

“Biz bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız sözümüzün arkasındayız. Hem işverenin hem de işçinin hakkını aldığı müreffeh bir çalışma hayatını hep birlikte tesis edeceğiz. Biliyorsunuz Salı günü yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuz çalışmalara başlıyor. İnanıyorum ki, hem çalışanlarımızı, hem işverenlerimizi; ekonomik hayatta tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz. Ben şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şartlar ne olursa olsun bizler devlet olarak, istikbalimiz için alın teriyle çalışan, üreten, kalkınmamıza katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Bingöl için ve daha güçlü bir Türkiye için en doğru kararları alıp, emin adımlarla Türkiye yüzyılına yürümeye devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken, bizleri burada ağırlayan Bingöllü hemşerilerime

"ÖNGÜRÜLEN YA DA YAŞANAN ENFLASYON RAKAMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi ve asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, “Benim için ikisinin de kabul edilebilir bir yanı yok ancak komisyon karar verecek. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır. Bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz, konuşulacak oturulacak rakamlar değil” dedi.

"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"

Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.