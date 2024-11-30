TÜRKİYE’DE SAATLİK ASGARİ ÜCRET 3,05 EURO

AB ülkelerinde genellikle asgari ücret saatlik belirlenirken Türkiye’de günlük olarak belirleniyor. EUROSTAT istatistiklerinde Türkiye’deki brüt asgari ücret 568 euro olarak görünüyor. Ancak, bu veri temmuz ayındaki döviz kuruna göre hesaplanan tutarı gösteriyor. 2024 yılı ortalama euro kuruna göre hesaplandığında asgari ücretin güncel değeri 549 euroya düşüyor. (Net asgari ücretin güncel değeri ise 466 euro düzeyinde bulunuyor.)

Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde uygulanan asgari ücreti, bu ülkelerdeki çalışma saatlerini dikkate alarak yeniden hesapladık. Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi bir saatlik çalışma karşılığı 2024 yılında 3,05 euro (ocak ayındaki kurla ise 3,16 euro) kazanıyor.

Türkiye’nin gerisinde sadece 2,97 euro ile Bulgaristan bulunuyor. Türkiye’nin önünde ise en yakın 3,18 euro ile Sırbistan yer alıyor. Bu üç ülkenin dışında 4 euronun altında hiçbir ülke bulunmuyor.

En düşük saatlik asgari ücret sıralamasında Sırbistan’dan sonra 4,26 euro ile Macaristan, 4,50 ile Letonya, 4,63 ile Romanya, 4,73 ile Slovakya, 4,77 euro ile de Çekya geliyor.

En yüksek saatlik asgari ücret sıralamasında ise 16,96 euro ile Lüksemburg gelirken, bu ülkeyi 16,88 euro ile Hollanda, 14,99’la İrlanda, 14,71’le Almanya, 14,22’yle Belçika, 11,88 euro ile de Fransa izliyor. Komşumuz Yunanistan’da saatlik asgari ücret 5,92 euro.