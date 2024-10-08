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        Haberler Bilgi Ekonomi Asgari ücret zammı: 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, beklenti ne yönde?

        2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Alman devi Deutsche Bank tahminini paylaştı

        2025 yılının ayak seslerini duymamızla beraber asgari ücret zammı da gündeme gelmeye başladı. Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye ekonomisine ilişkin bir not yayınladı. Yayınlanan notlarda asgari ücrete dair tahminlere de yer verildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 08.10.2024 - 08:00
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        Alman devi Deutsche Bank ekonomistleri, Türkiye ekonomisine dair beklenti ve analizlerini içeren bir not yayınladı. Notta, enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimserlik içinde olduklarını ancak enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programda belirtilen hedeflerin gerisinde kalmaya devam ettiği yazıldı. Ayrıca asgari ücret hakkında da bir bölüme yer verildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

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        2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.

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        Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.

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        2025 ENFLASYON TAHMİNİNDE ARTIŞ

        Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.

        Deutsche Bank yayımladığı ayrı bir notta ise 2025 enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 25'e çıkardı.

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