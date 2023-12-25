Asgari ücretin bu hafta açıklanması bekleniyor! Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücret zammında nefesler tutuldu. Şu ana kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki kez toplandı ancak henüz kamuya açıklanan bir rakam olmadı. Ancak bu hafta üçüncü kez toplanması beklenen Komisyon'un asgari ücret zammını açıklayacağı bekleniyor. Henüz net bir rakam açıklanmasa da asgari ücret zammının yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 olması halinde ne kadar olacağı hesaplanıyor. İşte, asgari ücret zammına dair tüm beklentiler ve detaylar...
Asgari ücret zammı... 11 Aralık tarihinden itibaren asgari ücret zammı için görüşmeler başladı. Ancak henüz bir rakam konuşulmadı. Komisyon'un son toplantısının ardından konuşan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetten bir rakam beklediklerini ve kendilerinin bir rakam söylemediğini ifade etti. Ancak yılın bitmesine son günler kala asgari ücret zammının açıklanması an meselesi. Habertürk programına katılan Yazar Ahmet Kıvanç, 2024 asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu. İşte, asgari ücret zammına dair tüm bilgiler...
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Salı veya Çarşamba günü toplanmasını beklendiğini ve net rakamın dördüncü toplantıya kalmadan açıklanacağını düşündüğünü ifade etti.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Ahmet Kıvanç, asgari ücret zammının yüzde 40 ila 50 arasında olabileceğini belirtti. Bu kez tek seferlik bir zam yapılacağı için zam oranının tatmin edici olması gerekiyor.
Asgari ücrete yüzde 50 zam olması halinde brüt asgari ücret 20 bin TL civarı olurken, net asgari ücret de 17 bin TL civarı olabilir. Eğer belirtilen zam oranı gerçekleşirse yeni asgari ücret işverene 23.643 TL'ye mal olacak.
TECRÜBELİ İLE TECRÜBESİZ ÇALIŞAN ARASINDAKİ FARK KAPANDI
Asgari ücretin artmasıyla iş yerlerindeki ücret adaleti de tartışılıyor. Tecrübeli bir çalışanla, tecrübesiz bir çalışanın aldığı maaş birbirine çok yakın. Habertürk Yazarı Kıvanç, bunun önüne geçebilmek için asgari ücret alan kişi sayısının azaltılmasını, tecrübeli çalışanların maaşlarının artırılması ve enflasyonun stabil oranlarda tutulması gerektiğini ifade ediyor.
Maaş farkının azalması sadece rakamsal bir durum değil aynı zamanda çalışanı, kurumundan da soğutan bir etken. Daha iyi şartlar gözeten birçok çalışan iş veya sektör değiştiriyor bu da birçok sektörde istihdam açığı oluşmasına neden oluyor.
"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ ÜMİT EDİYORUZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerine sunum yaptı.
Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık’ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.
2024 ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI