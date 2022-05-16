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Asgari ücret zammı için geri sayım! 2022 Asgari ücret Temmuz zammı gelecek, ne kadar olacak?

Asgari ücret Temmuz zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Ocak ayında uygulanan yüzde 50 oranındaki zamla bereber asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlenmişti. Nisan ayı enflasyon oranının yüzde 69,97 seviyelerine kadar yükselmesi Asgari ücret temmuz zammını gündeme getirdi. Konuyla ilgili ümitlendirici açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. İşte, Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri…

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    Asgari ücret zammı için geri sayım! 2022 Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

    Asgari ücret zammı son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından yüzde 50 oranındaki zamla birlikte 2022 asgari ücret Ocak ayında brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.  Yıllık enflasyonun Nisan ayında yüzde 69.97 seviyelerinde gerçekleşmesiyle birlikte Asgari ücret Temmuz zammının yapılabileceği iddiaları gündeme geldi.  “Asgari ücret Temmuz zammı gelecek, ne kadar olacak?” sorularına yanıt aranırken konuyla ilgili ümitlendiren açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İşte, detaylar…
  • 02
    Asgari ücret zammı için geri sayım! 2022 Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın mensuplarından gelen “Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?” sorusuna verdiği yanıt asgari ücret zammı için yeşil ışık olarak nitelendirildi. Erdoğan soruya “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” yanıtını verdi.
  • 03
    Asgari ücret zammı için geri sayım! 2022 Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

    ÖMER ÇELİK’TEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücret temmuz zammı konusunda açıklamalarda bulundu. Ak Parti Sözcüsü Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.” ifadelerini kullandı.
  • 04
    Asgari ücret zammı için geri sayım! 2022 Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

    BAKAN BİLGİN’DEN YEŞİL IŞIK!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında memur, işçi ve emeklileri ilgilendiren düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağının altını çizen Bilgin, 

    "Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum.  Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılbaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalar ile biz en düşük emekli aylığını bin 500 TL’den 2 bin 500 TL’ye getirmiştik. Ayrıca bunun üzerinde de yüzde 30’un üstünde bir artış gerçekleştirmiştik. Enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimiz koruyacak benzeri bir düzenlemenin haberini şimdiden vermek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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    Asgari ücret zammı için geri sayım! 2022 Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi, ne kadar olacak? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

    ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

    Nisan ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 70’lere dayanmasıyla birlitke asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 Asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4 bin 253 liraya yükselmişti. Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

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