CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın mensuplarından gelen “Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu?” sorusuna verdiği yanıt asgari ücret zammı için yeşil ışık olarak nitelendirildi. Erdoğan soruya “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” yanıtını verdi.