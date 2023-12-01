Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.