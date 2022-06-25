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Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... Asgari ücrete zam gelecek mi, ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı, uzun bir süredir ekonomi gündemindeki en önemli konular arasında bulunuyor. Hayat pahalılığındaki artışa bağlı olarak, kamuoyunda Temmuz ayında asgari ücrete zam beklentisi oluştu. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet kanadından son dakika açıklamaları peş peşe gelirken asgari ücrete gelecek ara zam oranı merak edilmeye başlandı. Asgari ücret zammı ile ilgili çeşitli formüller öne çıkarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için tarih verdi.

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  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    Asgari ücret zammı son dakika... Asgari ücrete zam konusu, son günlerin en çok merak edilen haber başlıkları arasında bulunuyor. Birçok üründeki artışa paralel olarak hayat pahalılığını dengelemek amacıyla asgari ücrete ara zam formülü düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, hükümet kanadından birçok isim tarafından asgari ücrete zam için yeşil ışık yakıldı. Haziran ayının sonlarına gelinirken asgari ücret zammı düzenlemesinin de detayları araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Asgari ücrete ne kadar zam gelecek ve ara zam oranı belli oldu mu? Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması yaparken önümüzdeki haftayı işaret etti.        
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KRİTİK TARİH!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

    Bilgin, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili çalışan kesimin görüşlerini şu sözlerle aktardı:

    Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması konusunda ilk açıklamanın mart ayında AK Parti eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan geldiğini belirten Ergün Atalay, bunun üzerine kendisinin de 22 Mart’ta Abant’taki toplantıda, geçmiş yıllarda aralık ayından önce asgari ücret artışını görüşmediklerini ama her ayın başında açıklanan enflasyon miktarının asgari ücretliye, emekliye yansıtılabileceğini söylediğini anlattı.

    Kamuoyunda asgari ücrete ara zam konusunda bir beklenti yaratıldığını kaydeden Atalay, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alarak işçinin, emeklinin, çalışmayan işsizin yaşadığı sıkıntıyı anlattığını, Erdoğan’ın, asgari ücrete ara zam olmayacağına yönelik bir sözü olmadığını ifade etti. Çalışanların alım gücünün çok düştüğünü kaydeden Atalay, kesinlikle bir şey yapmak gerektiğini dile getirdi.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

    AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı. 
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN OLASI FORMÜLLER: PRİMİ KES, MAAŞA EKLE!

    Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de; 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    ASGARİ ÜCRETE ZAM ORANI NE OLACAK?

    AK Parti kurmayları, asgari ücret artışının önceki yıllarda olduğu gibi sadece aralık ayında yapılması halinde yüksek oranlı artış gerekeceğini, bu durumda seçim öncesi 2023 yılının ilk yarısında enflasyonda artış olacağını değerlendiriyor. Temmuz ayında ara zam yapılması halinde aralık ayında tek seferde yüksek oranlı zam ihtiyacının da azalacağı görüşü dile getiriliyor.
  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI için kritik açıklama! Bakan Bilgin asgari ücrete zam için tarih verdi... 2022 Asgari ücrete zam gelecek mi ve ara zam ne kadar olacak? - Son Dakika Haberi

    Temmuz ayında yapılması öngörülen ara zam oranı konusunda bir netlik olmamakla birlikte, beklenti, yüzde 10 – 20 aralığında artış olması yönünde. Asgari ücrete yapılacak zammın, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

    Yüzde 20 civarında zam yapılması halinde ise asgari ücret 5 bin veya 5 bin yüz lira olacak.

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