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Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu! İşte yeni asgari ücret 3.toplantı tarihi

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Asgari ücret 3.toplantı tarihi belli oldu. İşte, Yeni asgari ücret 3.toplantı tarihi...

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  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücret tespit komisyonu 2023 yeni asgari ücret zammını belirlemek amacıyla bir araya geliyor. İlk toplantı 7, ikinci toplantı ise 14 Aralık tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık olarak 2 buçuk saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ ve TİSK, yeni asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret üçüncü toplantısının ardından 2023 yılında uygulanacak yeni asgari ücret zammının duyurulması bekleniyor. İşte, asgari ücret 3.toplantı tarihi...
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yapılacak.
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

    2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

    ''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

    Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
  • Asgari ücret zammı için tüm gözler 3.toplantı tarihine çevrildi! Asgari ücret 3.toplantı ne zaman yapılacak, yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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