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Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret hangi ayda alınacak?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme görüşmeleri kapsamında bugün 3. kez toplanacak. Toplantının ardından asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Bu noktada gözler "Yeni asgari ücret ne zaman ödenecek? Zamlı asgari ücret hangi ay alınacak?" sorularına çevrildi. İşte, asgari ücret zammının maaşlara yansıyacağı tarih ile ilgili detaylar...

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  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?

    Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün saat 11.00'de düzenlenecek. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret ara zammının açıklanması bekleniyor. Bu bağlamda milyonlarca işçi ve işverenin gözleri "Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...
  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Ancak 1 Temmuz 2022'de yayımlanan karara göre; Asgari Ücret Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Buna göre, asgari ücret zammı Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET HANGİ AYDA ALINACAK?

    Ekstrem bir hüküm gelmediği takdirde zamlı yeni asgari ücret Ağustos ayı itibarıyla alınmaya başlanacak.
  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?

    YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.

    Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.
  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?

    Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

    Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.
  • Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? 2023 zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek ve hangi ayda alınacak?
    Asgari ücret senaryoları
    Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40%
    Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20
    SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57
    İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11
    Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52
    SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74
    İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22
    İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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