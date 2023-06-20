Asgari ücret zammı için geri sayım devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün saat 11.00'de düzenlenecek. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret ara zammının açıklanması bekleniyor. Bu bağlamda milyonlarca işçi ve işverenin gözleri "Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...