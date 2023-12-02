Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrette tek zam mesajı! 2024 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek için 11 Aralık'ta bie araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "En uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek." ifadelerini kullanarak tek zam yapılacağının altını çizdi. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında yapılan yüzde 100'ün üzerindeki artışla yeni asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 Ocak ayında yapılacak zam için 11 Aralık'ta toplanacak. Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Tek zam mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter." açıklamalarında bulundu. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammında son durum açıklamaları...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 11 ARALIK'TA TOPLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.
2024 OCAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.
ASGARİ ÜCRET 15 BİN 393 TL Mİ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.
ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM MESAJI!
Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." mesajını verdi.
"ENFLASYONU DİZGİNLEYİCİ ADIMLAR ATTIK"
Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.
TÜRK-İŞ TOPLANTIYA 4 İŞÇİ İLE KATILACAK!
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediğini anımsatan TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, şunları kaydetti:
"Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İŞ yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak."