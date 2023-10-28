Haberler Gündem ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: 2024 Ocak yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet yetkililerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenecek. Bilindiği gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi yaptığı açıklama, "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Ocak 2024 asgari ücret zammı tahminleri... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:56 facebook

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Asgari ücret zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" ifadelerini kullanırken, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli olduğunu bildirdi. Peki, "2024 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 asgari ücret zammında son durum...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.