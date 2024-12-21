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        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2025 OCAK | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, zam oranı belli oldu mu?

        Asgari ücrette 3. toplantı 19 Aralık Perşembe günü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda rakam konuşulmadığı belirtilirken, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere gerçekleşecek 4. toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki, "Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman yapılacak?" İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:37
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        Milyonların gözü 19 Aralık'ta 3'üncüsü gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarındaydı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda taraflar herhangi bir rakam telaffuz etmedi. Asgari ücret, bilindiği gibi aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. 1 Ocak tarihinden geçerli olacak yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı 4. toplantının ardından kamuoyunun bilgisine sunulması bekleniyor. Peki, Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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        BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası X hesabından "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

        Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" dedi.

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        BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek maaşlara yapılan enflasyon üzerindeki zamlara değindi ve "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" dedi.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı." dedi.

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        ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu ve 4. toplantı tarihinin belli olmadığını söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısının önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

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        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda yüzde 25’ten başlayarak farklı senaryolar konuşuluyor. Yüzde 25 zam ihtimali düşük görülüyor. Beklentiler yüzde 30 – 35 zam oranında yoğunlaşıyor.

        İşçi kesimi asgari ücret zam oranını dile getirmekten özellikle kaçınıyor. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ne beklenen enflasyonu, ne de gerçekleşen enflasyonu uygun bulmadıklarını, çünkü ikisinin de gerçek enflasyonu yansıtmadığını söylüyor. Önceden bir oran açıklamanın masada işveren ve hükümetin elini güçlendireceğini savunuyor.

        İşvereni komisyonda temsil edecek Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da zam oranı tartışmalarına girmiyor. Ancak, MÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri asgari ücret zammının yüzde 25’i aşmaması gerektiğini iddia ediyor.

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        2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Asgari ücretin 31 Aralık'a kadar tespit edilerek açıklanması gerekiyor. Komisyon geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık'ta gerçekleştirmiş, 27 Aralık'ta asgari ücret açıklanmıştı. Asgari ücretin dördüncü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

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        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ediyor. Komisyonun Aralık ayı sonuna kadar yapacağı 4 toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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        2025 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

        Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

        Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

        Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

        Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

        Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

        Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

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        TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN TALEP ETTİĞİ RAKAMI AÇIKLADI!

        Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücreti için talep ettikleri rakamı açıkladı. Atalay, "Asgari ücretli işçiler olarak önerimiz asgari ücreti yüzde 45 enflasyon oranı üzerine refah payı eklenerek yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret önerimiz 29 bin 583 liradır." ifadelerini kullandı.

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