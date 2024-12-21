ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı konusunda yüzde 25’ten başlayarak farklı senaryolar konuşuluyor. Yüzde 25 zam ihtimali düşük görülüyor. Beklentiler yüzde 30 – 35 zam oranında yoğunlaşıyor.

İşçi kesimi asgari ücret zam oranını dile getirmekten özellikle kaçınıyor. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ne beklenen enflasyonu, ne de gerçekleşen enflasyonu uygun bulmadıklarını, çünkü ikisinin de gerçek enflasyonu yansıtmadığını söylüyor. Önceden bir oran açıklamanın masada işveren ve hükümetin elini güçlendireceğini savunuyor.

İşvereni komisyonda temsil edecek Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da zam oranı tartışmalarına girmiyor. Ancak, MÜSİAD başta olmak üzere bazı işveren örgütleri asgari ücret zammının yüzde 25’i aşmaması gerektiğini iddia ediyor.