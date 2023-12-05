Asgari ücret zammında alt sınır yüzde 35'e yükseldi! İşte 2024 Ocak yeni asgari ücret tahminleri
Asgari ücret zam tahminleri Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşmeye başladı. Üst üste gelen açıklamalar sonrası asgari ücrette alt sınırın enflasyon farkına göre belirleneceği kanaati oluştu. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte 2024 Ocak ayı asgari ücret zam tahminleri...
Asgari ücret zammı için son tahminler neteşmeye başladı. Özellikle Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte tespit komisyonu öncesi alt sınır belli olmuş belli oldu. Zira üst üste yapılan açıklamalarla asgari ücrete yapılacak zammın enflasyon artış oranının altında olmaması bekleniyor. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 11 ARALIK'TA TOPLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.
ENFLASYON VERİLERİ SONRASI YÜZDE 35 KESİN GİBİ!
Kulislerde konuşulan ve Cumhurbaşkanı ve Bakan düzeyinde gelen açıklamalarla da desteklenen asgari ücrete yüzde 35 zam ihtimali bugün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle de kuvvet kazandı. Temmuz ayında yapılan son zammın ardından geçen 5 ayda enflasyon farkı 35,24 olarak kaydedildi.
ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM MESAJI!
Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." mesajını verdi.
"ENFLASYONU DİZGİNLEYİCİ ADIMLAR ATTIK"
Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."