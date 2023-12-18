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        Haberler Gündem Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2024 Asgari ücret zammı net, brüt ve günlük tahminleri

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı! Gözler asgari ücret zammında

        İlki 11 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı. Türkiye'de 7 milyon vatandaş asgari ücret ile çalışıyor dolayısıyla asgari ücret zammı için gözler Komisyon'da. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:21
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        Asgari ücret zammı 2024... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı bugün (18 Aralık) saat 13.30'da başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan asgari ücret zammına dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammına dair senaryolar...

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        ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI BAŞLADI

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 13.30'da başladı.

        Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 13.30’da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi.

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        2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaparken asgari ücret zammı hakkında senaryolar da konuşuluyor. İşte, 2024 asgari ücret zammına dair tahminler;

        Yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

        Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

        Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

        Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

        Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.

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        ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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