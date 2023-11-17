Bakan Işıkhan asgari ücret görüşmeleri için tarih verdi! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 34'lük zammın ardından yeni asgari ücret aylık brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olarak belirlendi. Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek olan asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Aralık ayı başında 2024 asgrai ücreti belirlemek için komisyonun toplanacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağının altını çizdi. İşte 2024 Ocak ayı asgari ücret zammında son durum...
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 Ocak asgari ücret zammına ilişkin son dakika açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Aralık ayında işçi ve işverenin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na hükümet hakemlik yapacak. 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden şekillenecek olan asgari ücret zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 29,41 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 34'lük zammın ardından Ocak ayında yapılacak olan asgari ücret zammı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra özel sektör çalışanlarını da etkileyecek olan zamma ilişkin olarak "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.
2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.
Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.
Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.