Asgari ücrette kritik gün 11 Aralık! 2024 Ocak yeni asgari ücret zammı tahminleri
Asgari ücret son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. İlk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Asgari ücret zammı için enflasyon ile beraber refah payı artışının da eklenmesi bekleniyor. Bu yılın temmuz-aralık ayları arasındaki enflasyonun ise yaklaşık yüzde 38 oranında olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda asgari ücret zam tahminleri de şekillenmeye başladı. Yeni yıla artık kısa bir süre kalması sebebiyle gözler "Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Ocak ayı asgari ücret zam tahminlerinde son durum...
Asgari ücret zammı için artık son viraja girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret her sene aralık ayında işçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yaklaşık 1 ay boyunca çalışması sonucunda uzlaşma yoluyla belirleniyor. Bu senenin ilk toplantısı ise 11 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek. Peki, 2024 Ocak'ta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammı tahminleri senaryosu...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;
"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."
TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: AÇLIK SINIRIYLA MASAYA OTURMAYIZ!
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, hükümet tarafının teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını söyledi.
14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla hükümetin gelmesi halinde ne yapacaklarını sorduğumda Başkan Atalay, “O zaman masadan kalkarız. Öyle şey olmaz” dedi. Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de asla kabul etmeyeceklerini söyleyen Atalay, “Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz” dedi.
Başkan Atalay, asgari ücrete bir yıl artış yapılmayacağı göz önüne alındığında, yılsonuna kadar geçimi sağlayacak bir artış yapılması gerektiğini söyledi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek.
OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç Habertürk TV ekranlarında Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Kıvanç asgari ücret zammı tahminlerine ilişkin; "Bu yıl beklenti yüzde 50'ye yakın olacak gibi tahmin ediyorum. Yüzde 40-50 arasında yoğunlaşacak pazarlık ve yüzde 50'ye yakın bir asgari ücret zammı olacak gibi görülüyor.
2024 OCAK'TA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Çünkü yüzde 50 oranında artış yapıldığı zaman 17.100 lira gibi bir rakama tekabül ediliyor. Yüzde 45 oranında zam yapıldığı zaman 16.500 yüzde 40 oranında arış yapıldığı takdirde ise 15.960 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Yani asgari ücret zammının 16 bin ile 17 bin lira arasında yoğunlaşacak gibi görülüyor." ifadelerini kullandı.