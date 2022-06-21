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Çalışmalar başladı! Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri, milyonlarca asgari ücretli ve işveren tarafından ilgiyle takip ediliyor. 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35.64 oranında gerçekleşmesinin ardından gözler 6 aylık enflasyon oranına çevrildi. Asgari ücret Temmuz zammının gelip gelmeyeceği araştırmaları hız kazanırken son açıklama AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş'dan geldi. İşte, 2022 Asgari ücret ara zammı son durum...

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    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi, 2.ara zam ne kadar olacak? sorusu son günlerde en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.  Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılı asgari ücret tutarını yılın başında 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35.64 olarak gerçekleştirilirken gözlrer 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasının ardından asgari ücret temmuz zammı da netlik kazanmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşması müjde olarak nitelendirilirken son açıklama AK Parti sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan geldi. İşte, 2022 Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
  • 02
    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    BAKAN BİLGİN KAPIYI ARALAMIŞTI 

    Hatırlanacağı gibi daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeşil ışık sayılabilecek bir açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.
  • 03
    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    SARIEROĞLU'NDAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete ikinci zamla ilgili şunları söyledi:

    "Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.
  • 04
    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

     

    Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • 05
    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

     

    AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı. 
  • 06
    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    PRİMİ KES, MAAŞA EKLE!

     

    Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de; 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.
  • 07
    Asgari ücret zammı son durum: 2022 Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret Temmuz zammı gelecek mi?

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM YAPILACAK MI?

    AK Parti kurmayları, asgari ücret artışının önceki yıllarda olduğu gibi sadece aralık ayında yapılması halinde yüksek oranlı artış gerekeceğini, bu durumda seçim öncesi 2023 yılının ilk yarısında enflasyonda artış olacağını değerlendiriyor. Temmuz ayında ara zam yapılması halinde aralık ayında tek seferde yüksek oranlı zam ihtiyacının da azalacağı görüşü dile getiriliyor.

     

    Temmuz ayında yapılması öngörülen ara zam oranı konusunda bir netlik olmamakla birlikte, beklenti, yüzde 10 – 20 aralığında artış olması yönünde. Asgari ücrete yapılacak zammın, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

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