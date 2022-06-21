ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM YAPILACAK MI?

AK Parti kurmayları, asgari ücret artışının önceki yıllarda olduğu gibi sadece aralık ayında yapılması halinde yüksek oranlı artış gerekeceğini, bu durumda seçim öncesi 2023 yılının ilk yarısında enflasyonda artış olacağını değerlendiriyor. Temmuz ayında ara zam yapılması halinde aralık ayında tek seferde yüksek oranlı zam ihtiyacının da azalacağı görüşü dile getiriliyor.

Temmuz ayında yapılması öngörülen ara zam oranı konusunda bir netlik olmamakla birlikte, beklenti, yüzde 10 – 20 aralığında artış olması yönünde. Asgari ücrete yapılacak zammın, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.